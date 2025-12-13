Niente vetrina-mercato per Richardson, nel nuovo sistema di Vanoli può essere più utile di Sohm. E la Fiorentina lo nega a De Rossi

Non è stato un ripescaggio ai fini del mercato in uscita quello di Amir Richardson, rivisto finalmente da titolare dopo mesi di esilio con Pioli a inizio stagione. Secondo il Corriere Fiorentino anzi, il marocchino è un giocatore che a Vanoli piace e nell'ottica di un cambio definitivo di sistema, potrebbe tornare più utile ad esempio di Sohm. L'idea sarebbe di rivederlo nei due, in quella sorta di 4-2-3-1 di fine match con la Dinamo Kiev.

E dire che su Richardson gli interessi non mancano, nonostante i quasi sei mesi di inattività perché ad esempio De Rossi se lo porterebbe molto volentieri a Genova. Opzione scartata dalla Fiorentina, non fosse altro che per il fatto che i rossoblù sono una diretta concorrente in classifica.