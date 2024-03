Un lotta salvezza durissima per la 'colonia' viola alla Ternana. Intanto Favasuli torna a disposizione, Lucchesi...

La Ternana è popolata da giocatori di proprietà della Fiorentina: Lucchesi, Favasuli, Amatucci, Dalle Mura, Distefano. La squadra rossoverde è in miglioramento, senza sconfitta da ormai quattro partite, culminando questo buon mese con la grande vittoria al ‘Barbera’ contro il Palermo. Nonostante ciò, la lotta salvezza resta agguerrita; Fere ancora in piena zona playout e soltanto a tre punti in più del diciottesimo posto.

Fuori Lucchesi, dentro Favasuli

Intanto ci sono buone notizie per l'allenatore Breda. Torna a disposizione il laterale viola Costantino Favasuli dopo aver saltato quasi tutto febbraio per intervento all'appendice. Out dai convocati, invece, il classe 2003 Lorenzo Lucchesi, che ha accusato un affaticamento.