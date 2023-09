Jovic e una stagione mediocre da rilanciare: la nuova missione di un altro ex viola

La soluzione Luka Jovic l'ha trovata proprio allo scadere del mercato, andando addirittura a migliorare il palcoscenico con il trasferimento al Milan, se pur non più da prima voce. La Gazzetta dello Sport parla senza mezzi termini di ‘stagione mediocre’ in riferimento all'ultima con la maglia della Fiorentina e di una missione non banale per un altro ex viola come Pioli: quella di improvvisarsi psicologo per tirare fuori il fuoco del serbo, quello mancato troppo spesso a Firenze.