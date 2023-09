Polverosi: "Fiorentina rafforzata in tutti i settori... tranne uno e con nuove ambizioni. Ma il solo Mina al posto di Igor..."

L'analisi di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport si concentra sul fine mercato e ovviamente sullo scontro di San Siro che attende la Fiorentina:

"Oggi tocca all’Inter. Però può toccare anche alla Fiorentina, che il mercato ha rafforzato in quasi tutti i settori. Sono aumentate, e adesso giustificate, le nuove ambizioni dei viola, seppure non raggiungono ancora il livello di quelle dell’Inter, a cui sfugge lo scudetto da due anni.

Lautaro sarà il vero problema di Italiano e di una difesa che finora, amichevoli (di un certo spessore) comprese, ha sempre preso gol tranne che giovedì scorso contro il Rapid Vienna. E’ l’unico settore che la Fiorentina non ha rafforzato. Ceduto Igor, lo ha sostituito con Yerry Mina, in campo appena 7 volte nell’ultima Premier con l’Everton. Sta crescendo Ranieri, però là dietro serviva un giocatore in più".