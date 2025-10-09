Corriere dello Sport-Stadio: Fasce Fiorentina ecco il doppio flop
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
In primo piano c'è: “Nicolussi lancia Kean ”Un talento". Altre dichiarazioni del centrocampista: “Siamo amici dai tempi della Juve Ora alla Viola non attraversiamo un bel periodo. Cruijff e Pirlo i miei modelli. A Gattuso dico: darò tutto”. In taglio basso: “Piccoli: Onore da dividere in Viola”.
Pagina 19
Due giocatori in difficoltà: “Fasce Fiorentina ecco il doppio flop”. Ovvero: “Dodo a destra e Gosens a sinistra non hanno i ritmi del passato: adesso serve il cambio di passo”.
