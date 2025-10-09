​​

Corriere dello Sport-Stadio: Fasce Fiorentina ecco il doppio flop

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

In primo piano c'è: “Nicolussi lancia Kean ”Un talento". Altre dichiarazioni del centrocampista: “Siamo amici dai tempi della Juve Ora alla Viola non attraversiamo un bel periodo. Cruijff e Pirlo i miei modelli. A Gattuso dico: darò tutto”. In taglio basso: “Piccoli: Onore da dividere in Viola”. 

Pagina 19

Due giocatori in difficoltà: “Fasce Fiorentina ecco il doppio flop”. Ovvero: “Dodo a destra e Gosens a sinistra non hanno i ritmi del passato: adesso serve il cambio di passo”. 

