L'allarme rientrato per Comuzzo e Ranieri. E ora la Fiorentina ne recupera diversi

Non c'è dubbio alcuno che la partita di giovedì contro il Panathinaikos diventa ora fondamentale per la stagione della Fiorentina.

Per quanto riguarda la squadra, rispetto a quanto visto con il Napoli, Palladino riavrà a disposizione Zaniolo e Mandragora, che ieri erano squalificati.

Il tecnico viola spera anche di recuperare Folorunsho dopo Adli, il quale è rimasto in panchina a Napoli per cercare di essere al cento per cento giovedì.

Allarme rientrato invece per Comuzzo e Ranieri, entrambi sostituiti durante la gara contro gli azzurri. Crampi lamentati dal primo, mentre solo bisogno di tirare un po' il fiato per il secondo.