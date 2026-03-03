A Radio Bruno ha parlato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che ha commentato la sconfitta della Fiorentina con l'Udinese toccando vari argomenti della gara di ieri ma non solo.

‘Si è rivista una squadra che non esiste’

“Un disastro su tutti i fronti, si rimette in discussione tutto il buono fatto nelle ultime settimane. L’ancora di salvezza era portata di mano, invece la Fiorentina è ripiombata pesantemente nei suoi limiti e paure, si è rivista una squadra che non esiste, giocatori senza idee, senza voglia, con la testa da un’altra parte, un errore dietro l’altro. Una squadra sbagliata tatticamente s soprattutto sul piano dell’atteggiamento. È come se qualcuno avesse detto che le due vittorie precedenti bastassero per salvarsi. Come una sentenza, quando parla Ferrari prima della partita… mi sono chiesto perché si sia ripresentato… quando perdono le partite, invece, scappano tutti. Il messaggio che è passato è stato sbagliato ancora una volta, serve mantenere un profilo basso. Paratici va a Sanremo? Sarei rimasto al Viola Park piuttosto che andare al Festival. I messaggi contano in un gruppo malato come quello della Fiorentina”.

‘Perché cambiare modulo ora? E la scelta di Rugani…'

“Vanoli, ma come fai a cambiare un modulo dopo aver trovato l’equilibrio? Metti Fazzini a fare l’esterno al posto di Solomon, metti Fortini o Kouadio al posto di Dodô: le soluzioni c’erano. Rugani? Presenti un calciatore fermo da tre mesi, non pronto, ed ha giocato 95’. L'Udinese ci aspettava, c'è chi all'andata aveva fatto il cinque con la mano… poteva andar bene anche un pareggio, invece ora la situazione è complicata, domenica arriva il Parma e la Fiorentina ha l'ansia di dover vincere mentre gli emiliani sono sereni. Quindi, arriveranno gli scontri diretti con Cremonese e Lecce".

“E Kean, cos'ha? Un giocatore frustrato, infastidito perché non gli arriva la palla. Non sta bene? Allora deve giocare Piccoli. De Gea sembra avere la testa da un'altra parte, il difetto sulle uscite lo ha sempre avuto, è stato il limite di un portiere straordinario. Ora però non dà neanche più la sensazione di essere il leader. Questa squadra non si può più vedere, mi auguro di non rivedere quasi tutti i calciatori che ci sono oggi in rosa. Serve assolutamente voltare pagina, a tutti i costi”.