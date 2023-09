Doping, Pogba effettuerà le contro analisi. Ecco quando il verdetto sulla possibile squalifica dello juventino

Paul Pogba, sospeso dalla Juventus dopo la positività al testosterone, ha deciso di effettuare le contro analisi per confermare o smentire la sua positività al doping. Il francese ha avuto tempo fino a questo pomeriggio per decidere di procedere, come riporta Sky Sport.

A partire da oggi ci saranno quindi sette giorni di tempo in attesa dei nuovi risultati e, in caso di conferma della positività, Pogba ha di fronte tre strade: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.

Se il centrocampista della Juventus venisse squalificato, la pena potrebbe arrivare a due anni, e forse a quattro anni se fosse confermata l'assunzione deliberata.