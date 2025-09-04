Luigi De Canio, ex tecnico anche del Napoli, è intervenuto a Radio Napoli Centrale parlando tra i vari temi anche della prossima sfida tra gli azzurri e la Fiorentina, alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali.

‘Conte ci penserà bene prima di stravolgere la squadra’

"Nel Napoli tanto dipenderà da quello che questi ragazzi nuovi daranno, nessuno è certo che Conte vada a modificare il suo assetto che comunque ha funzionato bene. Io ritengo che prima di fare dei cambi che possano sconvolgere le cose Conte farà le sue riflessioni. A meno di indisponibilità faccio fatica a credere che il tecnico azzurro possa cambiare qualcosa a Firenze".

‘La Fiorentina avrà grandi motivazioni’

"Nessuno avrebbe immaginato che il Napoli vincesse solo a 15 secondi dalla fine contro il Cagliari, quando la squadra è nettamente più forte dell'avversario ti aspetti che ne faccia un sol boccone e invece ci sono situazioni che cambiano le cose. La Fiorentina è una bella squadra e gioca contro la squadra campione d'Italia, avrà grosse motivazioni ed è una sfida difficile contro un avversario difficile ma il Napoli è Campione d'Italia e potrà dimostrare il suo valore".