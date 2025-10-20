L'ex arbitro Minelli contro Rocchi: "La decisione presa sul campo era corretta, l'intervento del Var è forzato. In passato..."

Non sembrano placarsi le tante polemiche emerse dopo il rigore concesso ieri sera al Milan. Oltre al danno infatti oggi è arrivata la beffa, con il designatore arbitrale Rocchi che ha scelto di non fermare arbitro e addetto al var nonostante per tutti la decisione presa per il contatto tra Parisi e Gimenez sia da considerarsi errata. Questo pomeriggio è arrivato anche il commento dell’ex arbitro Daniele Minelli, che in carriera si è occupato anche di var. Queste le sue considerazioni a TMW Radio:

”Il punto come sempre in questi casi è valutare se la situazione rientri nella casistica del chiaro ed evidente errore. A mio avviso Parisi si è assunto il rischio di allargare il braccio, toccando il viso di Gimenez. Per me la decisione presa dal campo però era corretta e trovo molto forzato l'intervento da parte del VAR. Dobbiamo sempre ricordarci che il calcio di rigore è la massima punizione e quindi per assegnarlo deve esserci un contatto molto evidente. lo comunque posso dire di esserci stato in sala VAR e vi garantisco che è veramente difficile".

“Gli arbitri dovrebbero cominciare anche a reprimere comportamenti che vanno contro lo spirito del gioco. Ieri Gimenez..”

Ha anche aggiunto: “Intervenire in caso di simulazione o di esagerazioni da parte di chi subisce il fallo? Anche il designatore in un'uscita recente aveva espresso rammarico riguardo le esagerazioni dei giocatori. Credo che gli arbitri dovrebbero reprimere un comportamento che va contro lo spirito del gioco, ma bisognerebbe prendere delle misure anche per quanto riguarda le società. Tutti sono contro le simulazioni, ma poi in campo si continuano a vedere certe cose. I calciatori ovviamente pensano di attirare l'attenzione del VAR e quindi i direttori devono valutare attentamente"