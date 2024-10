Pochi posti e pochi tagliandi nel settore ospiti ma torna la paura per l'invasione dei senza-biglietto giallorossi

L'ordine pubblico sempre al centro dell'attenzione quando a Firenze arriva a giocare la Roma, specialmente in una fase come l'attuale con i recenti fatti di San Gallo e soprattutto con la nuova fisionomia del Franchi che vede il settore ospiti accanto a quello del tifo caldo. Secondo Repubblica il timore è quello di un'invasione di gruppi non muniti di biglietto, vista anche la ristrettezza del ‘formaggino’ e i pochi tagliandi a disposizione. Comune e Prefettura hanno però imbastito già un piano d'azione per prevenire eventuali contatti tra le tifoserie.