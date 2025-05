Corriere Fiorentino: La coppa, gli attriti, la dedica... Non sarà una partita qualsiasi

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sulla prossima sfida della Fiorentina contro il Bologna. Al centro degli articoli il ritorno al Franchi dell'ex viola Vincenzo Italiano.

Nella copertina, in taglio alto, il corriere anticipa i temi trattati nelle pagina interne scrivendo: “Comuzzo rinnova. Contratto fino al 2029 per il difensore” e poi “Torna Italiano. Dopo il trionfo in Coppa l'ex tecnico domenica sfida il suo passato viola”.

A pagina 9 il quotidiano scrive “Comuzzo rinnova fino al 2029, ma le big sono in pressing”. In taglio centrale invece spazio ancora all'ex tecnico gigliato con il titolone “Notti da Italiano” e il sottotitolo “La coppa vinta col Bologna dopo le tre finali perse in viola, gli attriti dell’andata e la dedica a Barone: domenica non sarà una gara qualsiasi”.