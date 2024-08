I cinque casi irrisolti che la Fiorentina deve piazzare. Le scommesse perse diventano un problema

Cinque giocatori, cinque casi irrisolti, cinque per così dire esuberi, che la Fiorentina deve piazzare altrove prima della fine di agosto.

I cinque in questione

Di questo filone del mercato si occupa stamani il Corriere Fiorentino facendo i nomi di Ikone, Sabiri, Brekalo, Infantino e Christensen.

Sono tutti giocatori che sono fuori dai piani tecnici di Palladino e che devono partire, ma per i quali o non ci sono offerte, o sono arrivate proposte che sono state rispedite al mittente (Ikone-Qatar ad esempio).

Ikone il più ingombrante

E proprio quello del francese è il nome più ‘ingombrante’ e spinoso, perché per lui sono stati investiti 15 milioni di euro per prenderlo dal Lille e non può essere di certo svenduto.