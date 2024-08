Ikoné non vuole proprio schiodarsi da Firenze: il francese rifiuta un'altra proposta dal Qatar

Ci hanno provato ancora dal Qatar, stavolta l'Al Arabi Sports Club, ma Jonathan Ikoné non sembra proprio propenso ad accettare la destinazione. Come riportato da Tmw, il club qatariota ha fatto una proposta alla Fiorentina, che non farebbe certo muro sul classe '98. La situazione comunque è destinata a evolversi nei prossimi giorni.