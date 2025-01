Piccinetti: "Il pareggio di Torino non deve nascondere i problemi. Gudmundsson e Colpani? La Fiorentina non può regalare due giocatori"

L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Il Napoli ha difficoltà a segnare, ma la classifica dimostra la sua qualità. Anche nei momenti complicati ha dei giocatori che gli permettono di portare a casa il risultato, Kvaratskhelia non sta rendendo ma Conte ha tanto alternative. Mi aspetto una Fiorentina simile a quella visto contro la Juve, che agirà di rimessa, sperando che il centrocampo a due non continui a fare fatica”.

“Il pareggio di Torino non nasconda i problemi”

“Il pareggio di Torino - ha aggiunto - è un ottimo risultato, ma non deve nascondere i problemi. La Fiorentina non può permettersi con i soli Adli e Cataldi a centrocampo, la squadra è sbilanciata, non c'è nessuno che recuperi palla. Palladino ne sa sicuramente più di me, ma i segnali sono evidenti e credo che contro il Napoli andranno fatti dei correttivi”.

“La Fiorentina non può permettersi questo Gudmundsson”

Infine su Gudmundsson: “La Fiorentina non può permettersi di tenerlo in campo nella condizione che ha mostrato a Torino, e lo stesso discorso vale per Colpani. Non puoi regalare due giocatori che al momento non stanno bene. Non sono d'accordo con chi dice che l'islandese deve giocare per recuperare la condizione, siamo in un momento cruciale del campionato e in campo deve andare chi sta bene”.