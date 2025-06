Calamai: "C'è Lucca per la Fiorentina se Kean decidesse di lasciare Firenze. I costi dell'operazione"

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista Luca Calamai si concentra anche sul mercato della Fiorentina, in particolare sulle trattative per l'attacco viola.

Il nome nuovo

“Tra le opzioni c’è il gioiello italiano Lucca - scrive Calamai nell'editoriale - Il centravanti dell’Udinese piace al Napoli, al Milan e alla Fiorentina nel caso in cui Moise Kean decidesse di lasciare la società viola”.

Le cifre dell'affare

“Lucca è un talento importante - continua il giornalista - Costa una trentina di milioni. L’Udinese è da sempre una bottega cara. Anche il cittì Gattuso aspetta con curiosità di sapere il destino di questo giovane gioiello. Lucca può essere una pedina importante anche per l’inseguimento alla qualificazione Mondiale”.