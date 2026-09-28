La Gazzetta dello Sport: Gnonto ok, Atta fa gli straordinari e Mastantuono...

Due articoli sulla Fiorentina presenti stamani all’interno de La Gazzetta dello Sport.

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Fiorentina che si mischia con l’Argentina ed è: “Una maglia per due”. Ovvero: “Paz e Mastantuono si giocano la dieci per il dopo Messi: “I talenti di Como e Fiorentina favoriti per l’eredità di Leo con l’Argentina: contro la Bolivia il primo test”.

Gnonto ok, Atta…

In taglio basso invece c’è: “Nove gol al Signa: Gnonto ok e Atta fa gli straordinari”.