Senra: "La maglia numero 10 dell'Argentina andrà a Mastantuono o Paz"

Chi raccoglierà il testimone di Leo Messi nell'Argentina? In corsa per avere quella maglia prestigiosa addosso c'è anche l'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono.

Lotta a due

La giornalista che segue la nazionale albiceleste, Narella Senra, ha dichiarato a DSports Radio: "Mi è stato detto che la maglia numero 10 andrà a Franco Mastantuono o a Nico Paz. Sono i due nomi che mi hanno fatto come possibili eredi".

Trequartista

Il ct Lionel Scaloni e il suo staff tecnico sono alla ricerca di un giocatore che possa agire come trequartista, regista e principale creatore di azioni offensive. Questo criterio pone Mastantuono e Paz in vantaggio rispetto ad altri candidati per indossare la maglia.