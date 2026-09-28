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Senra: "La maglia numero 10 dell'Argentina andrà a Mastantuono o Paz"

Redazione /
Franco Mastantuono
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Chi raccoglierà il testimone di Leo Messi nell'Argentina? In corsa per avere quella maglia prestigiosa addosso c'è anche l'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono

Lotta a due

La giornalista che segue la nazionale albiceleste, Narella Senra, ha dichiarato a DSports Radio: "Mi è stato detto che la maglia numero 10 andrà a Franco Mastantuono o a Nico Paz. Sono i due nomi che mi hanno fatto come possibili eredi". 

Trequartista

Il ct Lionel Scaloni e il suo staff tecnico sono alla ricerca di un giocatore che possa agire come trequartista, regista e principale creatore di azioni offensive. Questo criterio pone Mastantuono e Paz in vantaggio rispetto ad altri candidati per indossare la maglia.

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