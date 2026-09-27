Scaloni prova Mastantuono sulla destra. Chance da titolare per il talento viola con l'Argentina

Franco Mastantuono si candida a un posto da titolare nella Nazionale argentina in occasione della prima amichevole dell'albiceleste contro la Bolivia.

Prove tattiche

Come riportano dall'Argentina, le ultime prove tattiche hanno infatti visto il giocatore della Fiorentina schierato sulla fascia destra, un'indicazione che potrebbe anticipare una sua presenza dal primo minuto.

L'idea di Scaloni

Insieme a lui Scaloni sta provando Nico Paz e Julián Álvarez. Una soluzione che riflette la volontà dello staff tecnico di ampliare le alternative offensive della Nazionale argentina e che potrebbe offrire a Mastantuono una concreta possibilità di partire dall'inizio.