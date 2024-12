Non è mai una partita banale: a Torino per interrompere un digiuno che dura da più di 4 anni

Domani è il giorno del big match tra Juventus e Fiorentina, partita importante per le sorti del campionato e della stagione di entrambe le squadre, ma particolarmente sentita dalla tifoseria viola, che proprio oggi si è riunita per incitare i giocatori in partenza prima della trasferta di Torino, dove il tifo organizzato non sarà presente per protesta. Tuttavia, domani sarà una partita importante anche per interrompere due lunghissimi digiuni di vittorie dei viola.

L'ultima al Franchi…

Bisogna andare al 21 maggio del 2022 per trovare l'ultima vittoria della Fiorentina contro la Juventus: gli uomini di Italiano si imposero per 2-0 sui bianconeri, nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2021-22, con la Fiorentina che si piazzò settima ottenendo l'accesso alla Conference League. Il gol del 2-0, dopo quello segnato da Duncan, fu di Nico Gonzalez, oggi in forza alla Juve ma in forse per la partita di domani. Curiosità: Allegri schierò Kean titolare, sostituendolo al 76simo per…Vlahovic.

… e l'ultima allo Juventus Stadium

Per l'ultima vittoria viola allo Juventus Stadium si deve tornare indietro fino al 22 dicembre 2020, poco più di 4 anni fa: la squadra di Prandelli si impose per 0-3, grazie anche a 70 minuti di superiorità numerica per l'espulsione dell'ex Cuadrado. In gol altri due ex: Vlahovic (in realtà futuro ex) e Caceres, con anche l'autogol di Alex Sandro. Dei 15 giocatori scesi in campo con la maglia viola quella sera, oggi ne sono rimasti due: Biraghi, ormai fuori rosa, e Kouamè.