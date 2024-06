Pradè tratta ad oltranza per Zaniolo: la concorrenza dell'Atalanta e un Galatasaray che non intende fare sconti. I dettagli

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè non molla la presa su Nicolò Zaniolo. Più difficile la trattativa per il giocatore di proprietà del Galatasaray, che nella scorsa stagione era in prestito all’Aston Villa. Il club turco non vuole fare sconti e chiede per cedere il suo cartellino non meno di 20 milioni di euro complessivi. Cifra che può essere eventualmente ’spalmata’ con soluzioni diverse, tra prestito e bonus.

Concorrenza bergamasca ma Pradè non molla la presa

Ma il ’pericolo’ più grande è la concorrenza dell’Atalanta che sul piatto mette la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. La Fiorentina, invece, l’idea di essere una dei giocatori cardine della squadra che sta nascendo. E poi, per il classe ’99 la voglia di tornare a Firenze da protagonista, dopo il ’no’ ricevuto a livello giovanile, lo alletta. E non poco. Pradé non molla la presa e l’epilogo della vicenda potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.

Le offerte delle due squadre

Il club di Percassi sarebbe disposto ad offrire 5 milioni subito con un diritto di riscatto il prossimo anno. La Fiorentina invece potrebbe spingersi fin su un obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di determinate condizioni. L’operazione totale, come detto, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Toccherà, appunto anche a Zaniolo prendere una decisione definitiva, tentato per motivi diversi da entrambe le situazioni, ma desideroso di riprendersi da protagonista la Serie A.