Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno soffermandosi soprattutto su Zaniolo e Kean, nomi caldi in casa Fiorentina sul mercato che inizierà a giorni in via ufficiale.

‘Non prenderei Zaniolo, Kean un rischio ma potenzialmente fortissimo’

“La personalità di Zaniolo è tutto tranne che del leader. Alla Fiorentina nei tempi recenti è mancato un punto di riferimento, certamente non lo è stato Bonaventura. Zaniolo non lo prenderei, Kean sì, è un rischio ma è un investimento, giocatore potenzialmente fortissimo, poi bisogna vedere”.

‘Serve un calciatore guida alla Fiorentina’

“Zaniolo dal punto di vista tecnico è forte, ma manca di personalità. La Fiorentina dovrebbe cercare un giocatore guida che possa aiutare la squadra a fare un salto in avanti. Poi ben vengano ragazzi che oggi possano essere promesse e un domani certezze”.