Un giorno importante per l'Associazione Davide Astori, organizzazione no-profit creata in ricordo del capitano della Fiorentina scomparso prematuramente nel 2018. Su Instagram, l'associazione ha celebrato l'anno di attività:

"Oggi la nostra Associazione compie un anno di vita! Grazie di cuore alla famiglia di Davide ed a tutti coloro che ci hanno sostenuto, tra cui in particolare Comune di Firenze, Regione Toscana, ACF Fiorentina, Fondazione Milan, Andrea e Diego Della Valle.

Due raccolte fondi, oltre Euro 80.000,00 raccolti anche grazie a 100 volontari e destinati alla ricerca sulla cardiomopatia aritmogena (condotta dalla dr.ssa Elena Sommariva del Centro Cardiologico Monzino di Milano), all’acquisto di farmaci chemioterapici per bambini ospedalizzati in Camerun grazie a Cure2Children, alla realizzazione di un’area sportiva in Milano intitolata a Davide di prossima inaugurazione. Un convegno scientifico al quale sono intervenuti tra gli altri i Ministri Abodi e Schillaci, il gotha della cardiologia italiana, il CONI, la Federazione Medico Sportiva Italiana, Assocalciatori.

Una cena di gala alla quale sono intervenuti famiglia ed amici di Davide, autorità, sportivi, giornalisti, circa 200 persone complessivamente. 57 associati, tra cui Mr. Stefano Pioli, con noi dal primo momento (…) Grazie a tutti!"