Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato a Radio Bruno riguardo all'acquisto di David De Gea. Queste le sue parole: "Sono curioso di capire se è stata un'operazione di marketing o di campo. Mi chiedo perché è stato fermo un anno. Se poi Terracciano non va via, il dubbio mi rimane. Lui senza motivazione dopo l'addio allo United? Può dire anche che gli asini volano. Non discuto il portiere, perché è stato un fenomeno. Ma il dubbio mi resta.

Ben vengano i campioni come lui nel nostro campionato. Mi auguro di vedere il De Gea di Manchester. Se sta bene è un top player, non può avere concorrenza, con tutto il rispetto di Terracciano che stimo tantissimo. Credo ne possa trarre vantaggio anche lui da questa situazione. Sono cuorioso".