Cade ancora la Fiorentina Primavera: l'Empoli fa la partita e passa di misura al Viola Park
Non riesce ad uscire dal periodo nero la Fiorentina Primavera, che cade in casa contro l'Empoli e rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.
La cronaca della partita
Gli azzurrini si rendono pericolosi a più riprese, anche se sarebbe la Fiorentina ad andare in vantaggio al rientro dalla ripresa: il gol di Jallow, però, viene annullato per fuorigioco.
Si deve attendere il 75' per il gol del vantaggio: ci pensa Berizzi, che raccoglie un cross di Mazzi per il colpo degli ospiti. Nel finale accelera la Fiorentina, ma non basta.
Un trend da invertire
Due pareggi e tre sconfitte nelle prime cinque per i campioni in carica, oltre al ko nella finale di Supercoppa: un trend da invertire.
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