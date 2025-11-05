Si è conclusa Fiorentina-Legia Varsavia di Youth League, così come purtroppo si è concluso il percorso europeo dei ragazzi viola nella competizione europea: nonostante la vittoria dei padroni di casa per 3-2, passano i polacchi in virtù del doppio confronto. Il tecnico Marco Capparella fa il punto subito dopo il fischio finale ai canali ufficiali del club.

“Grande partita dei ragazzi. Eliminati ma encomiabili, meritavamo di più”

“I ragazzi hanno fatto una grande partita, molto dispendiosa. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta, ma la squadra è stata encomiabile ribaltandola subito. Poi abbiamo avuto tante occasioni per fare il 3-1, ma è chiaro che gli episodi influiscono al massimo nel calcio e poi loro hanno trovato il pareggio. Alla fine abbiamo vinto una partita che certamente meritavamo di vincere, ma non con questo passivo. Potevamo andare meglio sotto quel punto di vista”.

“Che emozione esserci. Ho parlato con Galloppa, spero in tanto entusiasmo”

Partita storica per il settore giovanile: “Emozione importante e bella esserci, ho allenato questi ragazzi per tanto tempo. Stamattina sono stato con Daniele (Galloppa, ndr) in prima squadra, sono contento per lui che merita questa possibilità. Spero che la Fiorentina faccia tanti punti e riparta con tanto entusiasmo”.