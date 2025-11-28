Kean non segna, ma non ha perso i suoi estimatori. E intanto i suoi agenti incontrano il Barcellona

Sembra una vita fa: Moise Kean con una clausola fissata e una finestra in cui poterla pagare, e i tifosi della Fiorentina in apprensione con le dita incrociate. Poi di offerte non ne arrivarono e comunque l'attaccante, convinto dal progetto e dall'affetto della gente, decise di rimanere. Oggi Kean non è più il bomber dell'anno scorso e, come tutta la squadra, sta facendo un'enorme fatica a incidere.

Sirene spagnole per Kean?

Nonostante questo, l'attaccante della Fiorentina non ha perso i suoi estimatori. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Sport.se, la direzione sportiva del Barcellona guidata da Deco ha approfittato della trasferta di Londra per rimanere in città ed effettuare alcuni incontri informali. Tra questi anche uno con l'agente italiano Alessio Ceccarelli della World Soccer Agency, l'agenzia che gestisce anche Moise Kean. Una serie di scambi di vedute in cui anche l'attaccante viola potrebbe essere rientrato.