Il solito Frattesi basta alla Lazio mentre l'Inter batte il Cagliari: entrambe a punteggio pieno. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Doppio successo di misura in serata per Inter e Lazio, che hanno vinto i rispettivi match della seconda giornata: 1-0 per i nerazzurri a Cagliari e stesso punteggio per i capitolini, in casa contro il Genoa.

Calhanoglu e Frattesi

All'Inter è bastato un tiro velenoso di Calhanoglu dopo una decina di minuti per conquistare la posta completa, alla squadra di Gattuso invece un tiro di sinistro del solito Frattesi, autore di entrambi i gol segnati fin qui dai biancocelesti. Sia Inter che Lazio sono dunque a punteggio pieno mentre il Genoa resta a 0 come la Fiorentina.

Classifica

Questa è la nuova classifica di Serie A: Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Inter 6, Udinese 4, Como 4, Roma 3, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Atalanta 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.