Il punto della Lega dopo la visita di Salvini al Viola Park

Con un comunicato, il consigliere regionale e comunale della Lega Giovanni Galli e Federico Bussolin hanno parlato dell'intervento al Viola Park di Matteo Salvini nella giornata di ieri: “Quanto affermato da Matteo Salvini in merito alla possibilità di trovare un’area a Firenze dove costruire un nuovo stadio non è una mera sortita, come vogliono far apparire quelli del Pd, ma una proposta assolutamente concreta e di buonsenso".

‘I tifosi viola meritano di vedere le partite in una struttura funzionale e moderna’

E ancora: "Noi siamo convinti che ci possano essere, in città, delle opzioni praticabili. I tifosi viola meritano di poter vedere le partite della squadra del cuore in una struttura funzionale e moderna, tale da non dover allontanare la squadra per mesi fuori dalla città . Le polemiche le lasciamo agli altri, ovvero ai Dem; ieri Salvini ha toccato un nervo scoperto che ha evidenziato plasticamente anni di malgoverno 'nardelliano' anche su questo problema; spendere 150 milioni di euro di soldi pubblici per un intervento parziale, è da sconsiderati. In Europa ci sono impianti validissimi, come in Spagna, costati molto meno. Noi ci muoveremo nella direzione tracciata dal vice presidente del Consiglio, sicuri che sia una strada giusta ed anche pienamente percorribile".