Punto pesantissimo del Parma che ferma il Napoli: anche i crociati vanno a +4 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue la domenica di Serie A, che alle 15 ha visto il fischio d'inizio della gara giocata al Tardini: tra Parma e Napoli finisce 1-1.

La cronaca della partita

Un po' a sorpresa, in vantaggio ci vanno i padroni di casa… dopo 33 secondi: bella spizzata di Elphege che manda fuori giri Buongiorno e Juan Jesus, aprendo la strada a Strefezza, freddissimo nel piazzare il pallone sul secondo palo a tu per tu con Milinkovic-Savic. Il pareggio del Napoli arriva solo al 60simo, grazie a una sponda intelligente di Hojlund per il solito McTominay: rasoiata sul secondo palo e gol dell'1-1. Proteste del Parma nel finale per un tocco di mano di Buongiorno non sanzionato dall'arbitro che sarebbe valso un rigore ai crociati.

La classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.