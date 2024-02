La Nazione: Gumundflop colpo a vuoto

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: "Gumundflop colpo a vuoto".

Pagina 2

Apertura per: “Il giorno della riscossa Delusione Gudmundsson Stasera l’occasione Lecce”. Sottotitolo: “Salta l’islandese. Missione rivincita in Puglia. Gonzalez c’è, convocato Belotti”.

Pagina 3

Qui leggiamo sul mercato: “Rocco dà lo stop agli affari Offerte, chiamate e rilanci Albert resta solo un sogno”. E ancora: “Giornata convulsa, trattative senza sosta. Genoa al rialzo, Commisso dice basta”. Di spalla sempre sul mercato: “Tutti i movimenti in uscita Mina, toccata e... fuga E in serie B la Ternana diventa una succursale”. Sottotitolo: “Il colombiano al Cagliari, cinque baby in Umbria”.