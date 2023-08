E Martinez Quarta è pronto a fare il percorso inverso di Beltran. Formula e cifra con la quale potrebbe tornare in Argentina

Ci sono possibilità per Lucas Martinez Quarta di ritornare a giocare con il River Plate. Stando al quotidiano argentino Olé sono correlate al fatto che la Fiorentina possa cederlo con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto per una cifra pari a 6 milioni di euro.

Là dietro, il club viola ha ceduto Igor Julio al Brighton e ha ingaggiato Yerry Mina a costo zero. Ma cerca anche un altro centrale da inserire in rosa per fare da titolare assieme a Nikola Milenkovic.

E in questo contesto El Chino potrebbe essere costretto a lasciare il club per garantirsi quella continuità di impiego che gli serve anche per riconquistare un posto nella propria Nazionale.