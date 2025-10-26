La caviglia dà tregua a Kean: il sacrificio di Vienna per far male al Bologna. Ma quale ritardo sulla tabella di marcia!

Un anno fa di questi tempi Moise Kean non era messo chissà quanto meglio di oggi: a quota 2 gol in campionato (cui ne aveva aggiunti 3 in Conference) e con un salto di qualità ancora da dimostrare. Fu proprio nel turno di fine ottobre che l'attaccante si prese la Fiorentina, con la doppietta alla Roma e un 5-1 che lanciò in orbita la squadra di Palladino.

Altro che ritardi

Se vogliamo dunque, Kean è in linea con lo scorso anno e una segnatura (magari multipla) oggi potrebbe riallinearlo con la sua miglior stagione in carriera. La caviglia è stata tenuta a riposo giovedì, sacrificando l'impegno contro il Rapid Vienna: Moise è un leone in gabbia e scalpita per risollevare se stesso e la Fiorentina, lanciandola come un anno fa.