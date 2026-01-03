Dal pachidermico Ndour al fantasma Sohm: la drammatica assenza di una mezzala all'altezza... della salvezza in A

Quello che doveva essere uno dei colpi principali della sessione estiva alla fine rischia di diventare la lacuna primaria dell'attuale Fiorentina: su come e perché sia stato preso Simon Sohm dal Parma restano diversi dubbi, specialmente su che idea se ne aveva (sempre che ce ne fosse una). Di contributo da parte dello svizzero c'è stato poco o nulla, con un approccio alle gare sempre più timido e invisibile.

Le cose non vanno certo meglio per il suo alter ego, Cher Ndour che non si porterà dietro il peso dei milioni spesi per lui (circa 4 un anno fa) ma quello dell'imponente mole fisica sì. Anche sull'azzurro dell'Under 21 di dubbi ce ne sono eccome: non è un mediano ma neanche un costruttore, tende ad avvicinarsi all'area avversaria ma senza tecnica o passo per poter fare la differenza.

Alla Fiorentina insomma manca terribilmente un terzo interprete del reparto che sappia comporre un trio presentabile per far fronte anche solo alla corsa salvezza. Ed è anche a questo che Paratici sta lavorando.