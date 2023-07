Nella sua rubrica Rock & Gol per La Nazione, Benedetto Ferrara analizza a modo suo la ripartenza della Fiorentina:

“… Secondo premio al mitico Kokogol, il primo ad arrivare al Viola Park. Kokogol merita delle scuse. Un po’ il suo passato burrascoso, un po’ la sua presenza metafisica sul campo, lo avevano trasformato in uno di quei giocatori fantasma ottimi per tormentoni social. In realtà lui se n’è andato buono buono a Cipro e ha vinto due trofei. Sì, certo, non è come giocare il campionato italiano. In ogni caso lui è l’unico giocatore in ritiro che può dire di aver vinto la passata stagione. Non è poco. Bravo Kokogol. E buona fortuna, ovunque sia il tuo futuro”.

"Oltre a Parisi e Sabiri si sono presentati anche Caronte e Cerbero, due arrivi che non aiutano ad allenarsi a livello del mare. I mutamenti climatici sono un problema molto serio per il pianeta, e a loro modo anche per chi deve correre sul campo. Sicuramente il caldo passerà e tutto filerà nel modo migliore, tranne per gli ospiti indesiderati che non verranno tenuti fuori per punizione, come previsto, ma fatti entrare solo dopo aver indossato un loden e una sciarpa".