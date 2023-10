Il Consigliere Regionale della Lega, l'ex Fiorentina Giovanni Galli, insieme al Segretario della Lega Firenze, Barbara Nannucci e del Capogruppo al Quartiere 2 Lega, Stefano Nencioni hanno scritto un comunicato in merito alla ristrutturazione del Franchi in vista dell'Europeo 2032:

“Non ci meraviglia assolutamente la reazione dei tifosi verso il Sindaco Dario Nardella. I fischi sollevati nei suoi confronti sono la testimonianza palese della grande delusione del popolo Viola verso il tema Stadio a Firenze. Vedere il Viola Park voluto dal Presidente Rocco Commisso, inaugurato in “grande stile” a Bagno a Ripoli, e sapere in che stato “vive” ancora lo Stadio Artemio Franchi non poteva che creare determinate reazioni emotive. Noi della Lega spesso evidenziamo il malcontento di città e tifosi per un futuro che ancora oggi presenta poche certezze e tante ombre. Non sarebbe stato forse più facile credere in Rocco Commisso quando voleva Lui realizzare un nuovo Stadio? Chissà, certamente i dubbi restano...”.

E ancora: “Ad oggi siamo soltanto davanti all'ennesimo sogno-speranza cui “attaccarci”. Una volta erano i fondi dell'Unione Europea adesso l'arrivo degli Europei 2032 in Italia. “È ufficiale, Euro2032 si svolgerà in Italia e Turchia. Una grande opportunità per riqualificare gli stadi italiani e specialmente per Firenze. Ora più che mai abbiamo il dovere di procedere con il progetto del nuovo stadio Franchi senza il quale non potremo ospitare gli Europei”, ha scritto nei giorni scorsi il primo cittadino di Firenze sul proprio profilo Twitter. Ci fa piacere che il Sindaco gioisca, ma su quali basi per il futuro dello Stadio? Quali sono le idee verso la scelta del 2026? Saremo in grado di competere con città come Torino, Milano, Roma, Napoli e... Bologna? I tempi sono stretti in quanto la realizzazione dell’impianto dovrà essere fatta entro il 2026. Ciò che ci preoccupa, è che non verranno fatte le opere, definiamole compensative o di contorno, come ad esempio i parcheggi (quello nel sito della ferrovia a Campo di Marte da 3mila posti, non può bastare) e soprattutto la viabilità. Speriamo che il tutto sia realizzato a regola d’arte e non solo in fretta e furia! Non si può gestire con sufficienza 38.000 spettatori.”

Infine: “L'unica cosa che ci rassicura sulla rapidità e gestione del futuro degli stadi verso Euro 2032 è la possibilità, condivisa da noi dalla Lega, di nominare un apposito Commissario con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture. Il Commissario per gli stadi è una possibilità e ne stiamo parlando a livello di Governo, queste cose si discutono e si decidono insieme" ha affermato nei giorni scorsi il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. Ci affidiamo al Governo di Centrodestra per trovare una soluzione certa e sicura per il futuro dello Sport nella nostra città e per “recuperare” e risollevare l'umore dei tifosi”.