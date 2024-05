Faraoni pronto a sfidare quello che è stato il suo passato fino a gennaio, ma in estate potrebbe tornare subito alla base

Non sarà soltanto Antonin Barak l'ex di turno di Hellas Verona-Fiorentina in programma oggi alle 15. Un altro ex ben più grande della sfida sarà Davide Faraoni, 163 presenze in gialloblù e una fascia di capitano portata con onore fino a pochi mesi fa.

L'arrivo in viola di Faraoni a gennaio

L'ex giocatore gialloblù era infatti arrivato a Firenze per permettere a Dodô di recuperare dall'infortunio e far rifiatare Kayode, che era stato utilizzato in modo massiccio da Italiano non avendo a disposizione altre alternative sulla corsia destra.

Faraoni difficilmente verrà riscattato dalla Fiorentina

Secondo La Nazione il classe ’91 per la gara di oggi è in ballottaggio con Kayode, ma può già ritenersi soddisfatto del bottino accumulato in viola, con due assist nelle otto gare giocate. Per lui, come per Barak, in estate sarà tempo di bilanci e la sensazione è che Faraoni, ora in prestito in viola, non verrà riscattato e tornerà alla base gialloblù.