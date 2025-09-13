Quella tentazione di pagare la clausola di Kean ma poi De Laurentiis ci ha ripensato: rischio caso diplomatico troppo alto con Commisso

Si incroceranno stasera ma avrebbero, forse, potuto farlo anche sul mercato, con Moise Kean di mezzo: tra Fiorentina e Napoli c'è stato più di qualche intreccio tra gennaio e la sessione estiva. Secondo il retroscena raccontato da La Gazzetta dello Sport, un po' come avvenuto anche con Sohm, De Laurentiis aveva avuto la forte tentazione di pagare la clausola per Kean: erano i momenti in cui il Napoli non aveva ancora preso Lucca.

Poi niente da fare: i rapporti tra Adl e Commisso sono buoni e il presidente azzurro non ha voluto correre il rischio di ritrovarsi al centro di un delicato caso diplomatico, per cui si è rivolto altrove e ha chiuso l'affare con l'Udinese prima e quello di Hojlund poi.