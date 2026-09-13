Fiorentina Primavera sottotono nel primo tempo contro l'Empoli. Più occasioni per gli azzurri
Da poco terminato il primo tempo tra Fiorentina e Empoli Primavera al Viola Park, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0.
Sottotono
La Fiorentina di Aurelio Andreazzoli è apparsa sottotono, soprattutto per la prestazione in difesa. Diverse disattenzioni hanno portato più volte l'Empoli vicino al vantaggio.
Fei salva
Permane il pareggio, con Fei che ha salvato il risultato in più occasioni. Anche il portiere non esente da colpe in un'occasionissima per gli azzurri.
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