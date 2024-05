Sul Corrriere dello Sport di oggi si parla del dualismo tra i terzini della Fiorentina Fabiano Parisi e Cristiano Biraghi. Quest'ultimo è il giocatore più utilizzato dal tecnico viola Vincenzo Italiano in stagione. E prima di lui ci sono Terracciano e Milenkovic, e non di certo Parisi che è al sedicesimo posto per utilizzo. Anche perché l’uno ha escluso quasi sempre l’altro.

Parisi vuole diventare il terzino titolare della prossima stagione

L’allenatore, a suo tempo, ha provato a far coesistere i due terzini adattando Parisi a destra, con scarsi risultati. Il dato di fatto è che quest’ultimo è stato chiamato in causa dieci volte in meno rispetto al suo capitano: 40 partite Biraghi, 30 per Parisi. Il quotidiano specifica che, facendolo giocare a destra, era stato innescato un meccanismo di autosabotaggio psicologico in un ragazzo umanamente molto timido per quanto impetuoso quando vuole sul campo. Il giocatore adesso però vuole andare in campo il più possibile in questo finale di stagione ed essere il terzino titolare della prossima stagione, a prescindere da chi allenerà la squadra viola.

Semifinale di Conference League nel mirino

Tutto questo dipenderà anche dalla qualità del suo rendimento, ma la strategia di Parisi rimane chiara: mettere in difficoltà Italiano già per la semifinale di ritorno a Bruges. Lo spirito di sacrificio non gli manca, così come la determinazione, come dichiarato da lui stesso di recente. A parole tutto bene, la conferma migliore poi spetterà dal campo. E infatti Parisi non si farà trovare impreparato, a cominciare da oggi.