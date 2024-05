La Fiorentina torna in campo questo pomeriggio contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Italiano pronto a scegliere il suo undici titolare pensando anche a mercoledì, quando la squadra viola sarà in Belgio per la semifinale di ritorno contro il Club Brugge in Conference League.

Torna Christensen in porta, con la difesa composta da Kayode, Milenkovic, Quarta e Parisi. A centrocampo spazio al duo Duncan-Maxime Lopez, mentre davanti a loro Barak con ai lati Kouame e Ikone. Davanti ballottaggio tutto aperto tra Belotti e Nzola, con l'angolano tornato prepotentemente in lotta per un posto dopo il gol di giovedì in Conference.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Duncan, Maxime, Kouame, Barak, Ikone, Belotti/Nzola