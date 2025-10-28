Intanto la Juventus incontra Palladino

C'è grande fermento in casa Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Per l'ex allenatore bianconero è stata fatale la sconfitta di domenica sera contro la Lazio, con il suo incarico che gli è stato tolto ieri dalla dirigenza juventina.

I due nomi

I nomi per il post sono principalmente due fin dalle prime ore dopo l'esonero: Luciano Spalletti da una parte, Raffaele Palladino dall'altra. L'ex CT è in vantaggio sull'ex allenatore della Fiorentina, ma ancora un accordo sembra essere lontano.

Incontri

Oggi sono arrivate novità, con la Juventus che ha incontrato Spalletti con la figura di Comolli e Palladino, accolto da Modesto. Proseguono i dialoghi, l'ex tecnico viola rimane saldo in corsa per la panchina bianconera. Lo riporta Sky Sport.