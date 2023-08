Nazionale, tre giovani della Fiorentina chiamati da mister Favo. Presente anche il portiere Vannucchi

La Nazionale Under 17 si appresta a volare in Germania per partecipare al Torneo ‘Quattro Nazioni’ con i pari età tedeschi, Danimarca e Israele. Tre test probanti in vista della prima fase delle qualificazioni europee, che a ottobre vedrà l’Italia ospitare le gare del Gruppo 11, dove le avversarie degli Azzurrini saranno Grecia, Irlanda del Nord e San Marino.

Fra i convocati di mister Massimiliano Favo, ben tre giovani calciatori della Fiorentina. Stiamo parlando del portiere Tommaso Vannucchi (visto qualche volta anche fra le convocazioni della Prima Squadra), del centrocampista Diego Pisani e infine del promettente attaccante Stefano Maiorana. Grandi ragazzi, fatevi valere anche con la maglia azzurra!