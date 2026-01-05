Dzeko verso l’addio. Offerte dall’estero per il bosniaco

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina. Un fulmine a ciel (mica tanto, ndr) sereno lanciato da Gianluca Di Marzio.

Secondo quanto affermato dal noto esperto di calciomercato, in questa sessione invernale, l'attaccante bosniaco potrebbe cedere alle offerte dall’estero.

La Fiorentina valuta così la cessione del classe 1986 bosniaco. L’ex attaccante di Roma e Inter fra le altre ha offerte dall’estero e potrebbe lasciare il club viola, in cui è approdato in estate.