Alla vigilia del derby contro il Torino, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è tornato nelle sue argomentazioni anche sulla partita vinta contro la Fiorentina: “Quando si vince indubbiamente si sta meglio, questo è sicuro. Domani vogliamo portare avanti quello che abbiamo fatto con la Fiorentina. Io le critiche le ascolto sempre e le uso per prendere spunto”.

“Fiorentina? Zero tiri subiti in più di un'ora"

E poi: “Con la Fiorentina non abbiamo subito neanche un tiro per oltre un'ora di gioco. Szczesny ha fatto la prima parata vera al 72' su Nico Gonzalez. Sapevamo dell'importanza di quella partita, però quando ti annullano tre gol e resti solo 1-0 c'è sempre la paura di non vincerla. Ma siamo stati bravi".