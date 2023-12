Corriere dello Sport-Stadio: Italiano sbatte su Fort Mou

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina e la partita di ieri: “Contro un muro”. Sottotitolo: “Quarta replica a Lukaku Assedio e colpo sfiorato”. Sommario: “Big Rom sblocca subito L’argentino firma il pari dopo l’espulsione di Zalewski e la traversa di Bonaventura Nel finale rosso al belga Giovedì in Ungheria per chiudere in testa il girone di Conference”.

Sulla gara ecco il commento: “Italiano sbatte su Fort Mou”. Sottotitolo: “La Roma parte a tutta, poi Dybala s’infortuna ed è solo Fiorentina Lukaku gol e rosso, espulso Zalewski, traversa di Bonaventura”.

Ecco le dichiarazioni di parte viola: “Un Italiano felice a Roma ”Partita straordinaria". Il tecnico aggiunge: “Non era facile riprendere la gara e ci siamo riusciti con carattere, qualità e personalità. Cresciamo".