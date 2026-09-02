E alla fine Zirkzee è rimasto beffato: l'attaccante olandese paga caro il "no" alla Fiorentina

Concluso il mercato estivo si è aperto quello degli svincolati, con la Fiorentina potenziale protagonista considerando l'interesse di Paratici per Marcelo Brozovic come possibile rinforzo a centrocampo.

I calciatori rimasti a piedi

Non ci sono chance invece per quei calciatori che non hanno trovato sistemazione e sono rimasti sotto contratto con il club di appartenenza, ma esclusi dal progetto tecnico al punto d'aver trascorso l'intera sessione estiva con la valigia in mano.

Beffa Zirkzee

Uno di questi è sicuramente Joshua Zirkzee: l'attaccante olandese ha provato fino all'ultimo ad andare alla Juventus, motivo per il quale la Fiorentina non è riuscita a ingaggiarlo nonostante fosse probabilmente la prima scelta di Paratici per sostituire Kean. Saltato all'ultimo anche il so trasferimento all'Everton e così Zirkzee è rimasto al Manchester United, con pochissime per non dire alcuna possibilità di trovare spazio.