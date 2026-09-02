Torreira e Thorstvedt, la Fiorentina ha provato a forzare la mano, ma...

Tra le operazioni che hanno caratterizzato la giornata di ieri c'è stata anche la cessione di Mandragora al Torino a titolo definitivo.

Torreira e Thorstvedt

La Fiorentina ha cercato di tappare la falla a centrocampo in qualche maniera, da una parte con Brozovic, e dall'altra con Torreira e Thorstvedt.

La sponda non è stata giusta

Su questi due scrive stamani La Nazione che i viola hanno provato a forzare senza però avere riscontri positivi da parte di Galatasaray e Sassuolo.