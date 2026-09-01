Torreira, di tutto pur di venire alla Fiorentina. Anche Thorstvedt ha scelto Firenze ma...

Lucas Torreira sta facendo di tutto pur di poter tornare a giocare con la Fiorentina.

Di tutto per Firenze

Il centrocampista uruguaiano sta pressando il Galatasaray, squadra che detiene attualmente la proprietà del suo cartellino affinché sblocchi definitivamente questa situazione. Il muro dei giallorossi turchi resta però alto.

Sullo sfondo resta Thorstvedt

Sullo sfondo resta allora, sempre per lo stesso reparto, un giocatore al quale la Fiorentina non ha mai smesso di pensare, ovvero il norvegese Kristian Thorstvedt che il tecnico gigliato, Fabio Grosso ha avuto al Sassuolo e che allenerebbe di nuovo volentieri in viola.

Preferenza a Firenze

Da tempo anche Thorstvedt ha dato la sua preferenza al trasferimento a Firenze, ma l'ostacolo è sempre stato trovare un accordo con il club emiliano, che ha pretese piuttosto alte nonostante il giocatore abbia il suo contratto in scadenza nel giugno 2027.