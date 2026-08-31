La Fiorentina vuole chiudere il mercato con un colpo in mezzo: Torreira sì, ma Paratici insiste su un vecchio pallino

Dopo aver chiuso per gli acquisti di Beto e Gnonto per l'attacco, la Fiorentina punta a concludere il mercato estivo con un colpo a centrocampo.

Il ritorno di Torreira

Il nome di Lucas Torreira rimane molto caldo in casa Fiorentina, con il suo ritorno che è legato alla possibile cessione last minute di Mandragora. L'uruguaiano tornerebbe subito a Firenze.

Capitolo Thorstvedt

Ma la società viola avrebbe riavviato in queste ore i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, pallino di Paratici e Grosso dall'inizio di questo mercato. Da capire se il suo arrivo è legato a qualche cessione oppure potrebbe arrivare comunque in viola. Lo scrive Niccolò Ceccarini.